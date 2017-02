Urteil wegen illegalem Autorennen erwartet - Richter könnten im Raser-Prozess Rechtsgeschichte schreiben

26.02.17 | 07:56 Uhr

Im Prozess um zwei Kudamm-Raser wird nach fünf Monaten das Urteil gesprochen. Das Gericht könnte am Montag Rechtsgeschichte schreiben, wenn sie die 25- und 28-jährigen Männer wegen vorsätzlichen gemeinschaftlichen Mordes verurteilen sollte. Von Ulf Morling

Lebenslang sollen die beiden Kudamm-Raser hinter Gittern verschwinden. Lebenslang soll ihnen auch der Führerschein abgenommen werden: die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die beiden Autofreaks mit ihrer Persönlichkeit und ihrer rücksichtslosen Fahrt in der Berliner City West in der Nacht zum 1. Februar 2016 zwei Mordmerkmale verwirklicht haben. Aus niedrigen Beweggründen und mit gemeingefährlichen Mitteln hätten sie ihr Opfer Michael W. (69) regelrecht von der Straße geschossen. Sie hätten den Senior nach dem Überfahren einiger roter Ampeln ermordet. Bei Geschwindigkeiten bis 170 km/h hätten sich die Angeklagten jeder Reaktionsmöglichkeit beraubt und damit den Tod des Mannes in der Tatnacht billigend in Kauf genommen.

Vorstellungen reichen von Bewährung bis lebenslang

Die Verteidigung der jungen Männer forderte eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung beziehungsweise Gefährdung des Straßenverkehrs zu Freiheitsstrafen. Ein Verteidiger sprach in seinem Plädoyer davon, dass Hamdi H. (28) darauf vertraut habe, "dass alles gut geht." Von einer Bewährungsstrafe bis lebenslang reichen die Vorstellungen der Prozessbeteiligten: Alles scheint im Urteil möglich.

Betroffenheit und Reue gezeigt

Über Marvin N. sagen selbst seine Verteidiger, dass er auf andere Autofahrer auf der Straße herabgeschaut habe mit seinem Mercedes AMG mit 380 PS. "Herrn N. ist inzwischen vom Autowahn kuriert. Er ist entschlossen, andere Prioritäten zu setzen", so ein Verteidiger im Plädoyer. Trotz der halsbrecherischen Raserei hätten ihre Mandanten den 69-Jährigen nicht vorsätzlich bei dem Unfall getötet. Es gäbe "abnorme Menschen", die nicht zu einem bedingten Vorsatz fähig seien. N. habe gedacht, dass ihm so etwas nie passieren würde. Er sei betroffen und empfinde Reue über das, was passiert sei.

Nur eine lange Therapie kann helfen

Hamdi H. war im Prozess von einer Verkehrspsychologin aus der Schweiz begutachtet worden. "Er sieht nicht, dass er etwas zu dem beigetragen hat, was passierte", sagte die Wissenschaftlerin aus Zürich. "Er hat immer noch das Gefühl, dass er richtig gut fährt! Er ist immer noch nicht wachgerüttelt." Nur eine extrem lange Therapie könne da helfen. Am letzten Prozesstag vor dem Urteilsspruch war H. allerdings als Einziger von der Anklagebank aufgestanden, um sich zitternd und schluchzend an den Sohn des getöteten Rentners zu wenden: "Ich möchte mich herzlich entschuldigen! Ich würde das, was geschehen ist, so gern rückgängig machen! Aber es geht nicht…"

Fahrer beim Rennen nicht angeschnallt

Die Staatsanwaltschaft zitierte in ihrem Plädoyer mehrere Urteile des Bundesgerichtshofs, die eine Verurteilung wegen Mordes auch im Berliner Raserfall aus ihrer Sicht zwingend erfordern, denn: Nur ein Zufall hätte den tödlichen Unfall verhindern können. Unter anderem damit sei der für einen Mord erforderliche "bedingte Vorsatz" gegeben. Die Verteidiger kritisierten in ihren Plädoyers, dass die Ankläger es sich zu leicht gemacht hätten. Schnellfahren allein begründe keinen Vorsatz. Dass die Angeklagten niemals daran dachten, dass etwas passieren könne, zeige sich schon daran, dass Hamdi H. bei der Fahrt nicht angeschnallt gewesen sei. Die Raser hätten keine hohe Lebensgefahr gesehen - das sei das Entscheidende.

Fünf Jahre Gefängnis war bislang die Höchststrafe

In der Regel werden illegale Straßenrennen mit Todesopfern wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Höchststrafe: fünf Jahre. Eine Bundesratsinitiative will in absehbarer Zeit durch die Änderung des Strafgesetzbuches drastischere Strafen beim Veranstalten illegaler Rennen möglich machen. Sollten die erfahrenen, als maßvoll geltenden Richter der 35. Großen Strafkammer am Montag hier wegen "Mordes" verurteilen, könnten sie Rechtsgeschichte schreiben, wenn das Urteil in der Revision beim Bundesgerichtshof Bestand hätte. Für die beiden Söhne des 69-jährigen Autofahrers, der Opfer der beiden Angeklagten wurde, wäre allerdings auch mit einer Verurteilung wegen Mordes der Tod ihres Vaters nicht gesühnt. Maximilian W. sagte dem rbb, dass die Tat "inakzeptabel und unentschuldbar" sei. Während Marvin N. geschwiegen habe, könne er bei Hamdi H. mutmaßlich aufrichtige Reue entdecken: Der habe sich wenigstens entschuldigt, auch wenn er das nicht annehmen könne.