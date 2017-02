Video: Abendschau | 21.02.2017 | Norbert Siegmund

Mord in Berliner Wettbüro - Fehlende Akte bringt Rockerprozess in Gefahr

21.02.17 | 22:14 Uhr

Neue Wendung im Prozess um den Mord in einem Berliner Wettbüro: In den Akten des Gerichts fehlte offenbar bislang eine Akte mit umfangreichem Datenmaterial. Nun ist unklar, ob das Verfahren gegen Rocker der Hells Angels neu aufgerollt werden muss.



Im Prozess gegen Rocker der Hells Angels wegen Mordes in einem Berliner Wettbüro hat es offenbar eine schwere Panne gegeben. Wie am Dienstag durch Aussagen von Kriminalbeamten bekannt wurde, fehlt eine umfangreiche Akte in den Unterlagen des Gerichts.



Die Akte sollen Kriminalbeamte in der Außenstelle des Landeskriminalamtes (LKA) in der Berliner Keithstraße erstellt haben. Dazu werteten sie Anfang 2014 Smartphones von Tatverdächtigen aus. Die Akte enthält nach rbb-Informationen Auswertungsvermerke und 20 Datenträger mit rund 630 Dateien. Fotos und Standortvermerke wurden demnach nicht komplett ausgewertet. Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf die Sprecherin des Amtsgerichts, Lisa Jani, berichtet, übermittelte die Polizei die Unterlagen dem Gericht in der vergangenen Woche.



Verfahren könnte platzen

In dieser Akte könnten sich aber wichtige Informationen für die Richter befinden - Belastendes wie Entlastendes. "Wenn eine Akte nicht vollständig ist, ist das ein Fehler - und zwar ein gravierender", stellte am Dienstag der Verteidiger des Kronzeugen, Steffen J. Tzschoppe, in der rbb-Abendschau fest. "So etwas darf nicht passieren."



Verteidiger beantragten die Aussetzung des Verfahrens, um die Daten auszuwerten. Voraussichtlich in den nächsten Tagen entscheidet das Gericht, ob der Prozess von vorn beginnen muss - inklusive aller Zeugenaussagen. Es könnte aber auch zu einer kurzfristigen Unterbrechung des Verfahrens kommen.



Ein Angeklagter packte aus

Angeklagt sind insgesamt elf Personen. Ihnen wird vorgeworfen, am 10. Januar 2014 in dem Wettbüro "Expect" in Reinickendorf einen 26-Jährigen in einem Racheakt durch mehrere Schüsse ermordet zu haben. Zehn der 27- bis 40-Jährigen gelten als Angehörige der Hells Angels, einer davon als Rocker-Boss. Er soll den Anschlag in Auftrag gegeben haben. Der mutmaßliche Mord war aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Rache für eine Schlägerei vor einer Diskothek im Oktober 2013, bei der ein Hells-Angels-Rocker verletzt worden sei. Zudem hätten die Hells Angels ihre Machtposition verdeutlichen wollen.



Der Prozess, gestartet im November 2014, geht inzwischen ins dritte Jahr. Über 130 Zeugen wurden bereits gehört. Ein 29-jähriger Angeklagter sagte dabei aus, gestand seine Anwesenheit am Tatort und nannte mutmaßliche Komplizen. Er gilt als Kronzeuge und steht unter Polizeischutz.