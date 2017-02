Im Mai 1945 eroberte die Rote Armee den Reichstag im Zentrum Berlins. Ein Bild wurde danach weltweit bekannt: Ein Soldat hisst auf dem Gebäude die sowjetische Flagge. Russland will den Reichstag nun nachbauen - damit Militärfans dort trainieren können.

Russland plant einen Nachbau des Berliner Reichtags für Trainingseinheiten junger militärbegeisterter Menschen. Sie sollen dabei lernen, wie man ein Gebäude stürmt, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch im Parlament. "Und zwar nicht an abstrakten Schauplätzen, sondern an konkreten Orten."