In Berlin zum Beispiel wollen aus diesem Anlass am Französischen Gymnasium Schüler, Jugendliche, Pädagogen, Therapeuten und die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) über das Thema diskutieren.

Beim "Safer Internet Day" steht dieses Jahr das Thema Cybermobbing im Mittelpunkt. Mit verschiedenen Aktionen soll am Dienstag in ganz Deutschland auf die Gefahren der Diffamierungen im Netz aufmerksam gemacht werden.

Nach Informationen des Berliner Landesschülerausschusses ist Cybermobbing nicht das Thema Nummer eins der Schülervertreter, kommt aber immer wieder vor. Vieles laufe im Verborgenen ab. Dies liege nicht zuletzt am technischen System, das nicht für jeden zugängig sei, sagte der Sprecher Franz Kloth am Dienstag im rbb.

Kommt ein Fall von Cybermobbing doch einmal ans Licht, fehle es nicht selten am Problembewusstsein bei Erwachsenen, erklären Sozialpädagogen. Der Mobbingexperte Phillip Behar-Krämer vom Verein "Cybermobbing Prävention" sagte dem rbb, viele Eltern würden Cybermobbing nicht mit körperlicher Gewalt gleichsetzen würden.

Die Auswirkungen seien jedoch dieselben: "Soziale Ausgrenzung wird im Gehirn genauso verarbeitet wie physischer Schmerz. Dies bedeutet, dass Menschen in einer Mobbingsituation täglich physischen Schmerz erfahren.", sagte Behar-Krämer am Dienstag. Betroffenen rate er dringend, sich jemandem anzuvertrauen. Doch genau das falle oft am schwersten.

Der "Safer Internet Day" findet jährlich in der zweiten Februarwoche statt. Es gibt ihn inzwischen in mehr als 100 Ländern. Das weltweite Motto 2017 lautet "Be the change: Unite for a better internet" (etwa: "Sei der Wandel - Zusammen für ein besseres Internet"). In Deutschland koordiniert die EU-Initiative klicksafe.de die Aktionen.