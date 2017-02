An 20 Schulen in Brandenburg stehen mit Beginn des neuen Halbjahres an diesem Montag sogenannte Schulkrankenschwestern zur Verfügung. Die examinierten Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger versorgen verletzte Schüler, bieten Gesundheitsberatung an und können bei Unwohlsein entscheiden, ob ein Arzt gerufen werden muss, teilte die Potsdamer Arbeiterwohlfahrt als Projektträger mit.

Es seien zehn Fachkräfte eingestellt worden, die jeweils mehrere Schulen betreuen, hieß es weiter. Dabei handelt es sich vor allem um Grund- und Oberschulen in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel sowie in sechs Landkreisen. Das Modellprojekt läuft bis Ende Oktober 2018. Finanziert wird es vom Land, der AOK Nordost und der Unfallkasse.

Bislang kümmerten sich häufig Lehrer um gesundheitliche Probleme der Kinder, hieß es bei der Vorstellung des Projektes im herbst 2016. Diese Aufgabe sollen nun die ausgebildeten Fachkräfte übernehmen.