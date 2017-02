Naja Berlin Donnerstag, 02.02.2017 | 17:14 Uhr

Alle 10 Jahre ändern wir die Regeln. Fakt ist wohl, dass der Vordereinstieg die Schwarzfahrerquote gesenkt hat. Zutreffend ist auch, dass zu vielen Zeiten und an vielen Stellen bereits heute ein Einstieg auch an anderen Türen als vorne möglich ist. Wer sich aber noch an die letzte Freigabe aller Türen für den Einstieg erinnern kann,erinnert sich noch an das regelmäßige Chaos, das sich breit gemacht hat, weil es keine geordneten Fahrgastströme in den Bussen mehr gab. Am Ende hat das Ein- und Aussteigen eher länger als kürzer gedauert. Ein- und Aussteiger standen sich an allen Türen gegenüber. Der Unterschied zu den jetzt teilweise praktizierten Türfreigaben durch einzelne Busfahrer ist, dass jetzt ein Großteil der Aus- und Einsteiger trotzdem den bekannten/vorgesehenen Weg gehen und so im Bus ein halbwegs geordneter Strom entsteht. Busse mit Zügen an dieser Stelle zu vergleichen, hinkt mächtig.

Von mir ein klares "Nein" für diese Idee.