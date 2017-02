Ulrich Petzold, Professor für Psychologie an der BTU Cottbus-Senftenberg, erklärt den Trend zum Singlehaushalt unter anderem mit dem gestiegenen Stellenwert des Berufs: "Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich ganz auf die Arbeit konzentrieren will." Der Stellenwert von Privatleben und Beziehung sei dagegen für manche gesunken.

In Brandenburg an der Havel ist die Zahl der Singlehaushalte in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen, in Cottbus um die Hälfte. Ganz ähnlich sieht es in Frankfurt (Oder) mit 18 Prozent Steigerung und Potsdam mit 12 Prozent Anstieg aus. Im Landkreis Dahme-Spreewald lebt inwzischen fast jeder Vierte alleine.

Auf einer Singleparty in Cottbus hat sich der rbb umgehört, was die Partnersuche schwierig macht:

Wie viele der Alleinlebenden tatsächlich Singles sind, lässt sich den statistischen Daten nicht entnehmen. Trotzdem spricht der Trend zum Alleinewohnen auch dafür, dass weniger Brandenburger vergeben sind. Ein Problem bei der Partnersuche ist der Männerüberschuss in Brandenburg: In manchen Landkreisen liegt er bei 53 Prozent. Einer der Gründe dafür: Viele junge Frauen verließen nach der Wende ihre ostdeutsche Heimat.

Thomas, Kretschmer (38):

"Heutzutage ist es so, dass das Thema 'Wegwerfen' auch in der Liebe eine große Rolle spielt. Also irgendetwas klappt nicht, hau' ich weg. Kaufe ich mir neu. Nehme ich mir was anderes. Man arbeitet nicht mehr daran, einen gemeinsamen Weg zu finden."



Katja Arnold (39):

"Ich denke, die Ansprüche der Leute, wonach sie suchen, die sind einfach zu hoch geworden. Und die Frauen heutzutage wissen eben, was sie wollen und dann suchen sie lieber länger, als dass sie sich auf das Erstbeste einlassen."



Robert Kantke (38):

"Frauen denken mittlerweile oft ans Materielle. Sie wollen abgesichert sein, und das ist halt in Brandenburg mit der Arbeit nicht so, dass man sagen kann: Der Mann verdient so gut, dass er die Familie durchbringen kann."

Mit Informationen von Phillip Manske & Jana Gebauer