Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln - BVG und Polizei ab sofort gemeinsam auf Streife

24.02.17 | 17:47 Uhr

200.000 Einsatzstunden jährlich will die Berliner Polizei ab sofort in BVG-Bahnen und Bahnhöfen leisten. Gemeinsam mit Wachleuten der BVG gehen die Beamten auf Streife - vor allem um das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu verbessern.



Das soll sich ändern - durch mehr Polizeipräsenz in den Bahnen und Bahnhöfen. Ab sofort gehen Polizisten und Wachleute der BVG gemeinsam auf Streife. Zunächst sollen täglich je fünf Streifen unterwegs sein. Jede Streife besteht aus zwei Polizisten und zwei BVG-Wachleuten. So will es eine Vereinbarung, die der Senat, die Polizei und die BVG am Freitag im Bahnhof Alexanderplatz unterzeichnet haben.



Polizei und BVG-Wachleute - gemeinsam auf Streife am Rosenthaler Platz

Im Fokus: Nächte an Wochenenden

Jede der Streifen wird eine Acht-Stunden-Schicht absolvieren. Im Fokus der Polizisten und Wachleute stehen Abende und Nächte an den Wochenenden, wenn mehr betrunkene und dadurch aggressivere Menschen unterwegs sind. Die Streifen werden sich auf die U-Bahnlinien und Bahnhöfe mit vergleichsweise hoher Kriminalität konzentrieren - etwa auf die U8, die U2, die U9 und auf die Stationen Alexanderplatz, Kottbusser Tor, Osloer Straße und Bahnhof Zoo.



Nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) gab es 2003 schon 65 Polizisten in Doppelstreifen mit BVG-Wachleuten. Das Projekt wurde dann zurückgefahren. Aber auch 2016 habe die Polizei 168.000 Einsatzstunden in den Bahnhöfen geleistet - etwa für Präventionsmaßnahmen oder bei Schwerpunkteinsätzen gegen Drogenhandel und

Taschendiebstahl. In Zukunft will die Polizei jährlich 200.000 Einsatzstunden auf dem

Gebiet der BVG leisten. Das entspricht laut Geisel der Arbeit von 190 Polizisten.

Seit 2008 20 Prozent weniger Angriffe

BVG-Chefin Sigrid Nikutta sagte anlässlich des Starts der Doppelstreifen, dass U-Bahnen und Busse in Berlin jetzt schon sicher seien. Die Anzahl der Angriffe sei seit 2008 um 20 Prozent gesunken, während sich die Zahl der Fahrgäste um 20 Prozent erhöht habe. Diese positive Entwicklung erklärt die BVG-Chefin durch die Zusammenarbeit mit der Polizei, die vielen BVG-Wachleute und zahlreichen Kameras in den Bahnhöfen und Bahnen. Mehr Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit, darauf hatte sich die rot-rot-grüne Koalition auch in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Dazu gehören mehr Kontaktbereichsbeamte, mehr Fuß- und Fahrradstreifen und mehr Präsenz in Bussen und Bahnen. Der Vertrag mit der BVG ist ein erster Schritt in diese Richtung.