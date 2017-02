Noch bewegt sich der kleine Eisbär Fritz nur in seiner Höhle – und doch soll er schon bei der großen Klimapolitik mitmischen. Denn wenn am Montag mit dem Welteisbärentag auf den Treibhauseffekt aufmerksam gemacht wird, setzt Berlin auf den Fritz-Effekt.

Am Montag ist internationaler Tag des Eisbären. Was kurios klingt, hat einen ersten Hintergrund: Mit dem Tag soll auf die Bedrohung des arktischen Lebensraums durch den Klimawandel aufmerksam gemacht werden. In Berlin setzt man da auf den kleinen Fritz. "Ich hoffe, dass die große Zuneigung, die unserem Fritz entgegen gebracht wird, die Menschen auch zum Nachdenken anregt - nicht nur am Welteisbärtag", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Der kleine Eisbär solle die Besucher dafür begeistern, selbst ihren Teil zur Lösung des Klimaproblems beizutragen.

Naturschutzorganisation warnen, dass wildlebende Eisbären stark bedroht sind. Derzeit gibt es Schätzungen zufolge noch 22.000 bis 31.000 Tiere. Die Weltnaturschutzunion IUCN befürchtet als Folge der verstärkten Packeisschmelze einen Rückgang der Populationen um mindestens 30 Prozent in den nächsten 45 Jahren.