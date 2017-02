Schon einmal, am Neptunbrunnen, erschossen Berliner Polizisten einen geistig Verwirrten. Jetzt starb in Hohenschönhausen ein Mann durch Polizeikugeln. Der Fall mache deutlich, dass Polizisten im Umgang mit psychisch Kranken oft überfordert seien, sagt Kriminologe Rafael Behr.

In Berlin-Hohenschönhausen ist am Dienstagabend ein 25-Jähriger durch eine Polizeikugel getötet worden. Der Mann war offenbar psychisch krank und soll mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein. Laut Polizei-Gewerkschaft haben gleich drei Polizisten auf den Mann geschossen.

"Die Polizei trifft hier kaum die Schuld, im Interesse der eigenen Gesundheit war wohl nix anderes möglich. Trotzdem sollte man künftig über Alternativen in der Vorgehensweise nachdenken, um solche Ergebnisse zu verhindern. Das ist ja nicht der einzige Fall, in dem mutmaßlich geistig beeinträchtigte Personen durch augenscheinlich überhastete Maßnahmen zu Tode kamen."

Auch aus Sicht von Polizei-Experten stellt sich die Frage, ob das Verhalten beim Einsatz in Hohenschönhausen angemessen war. "Wenn Waffen im Spiel sind, geht bei Polizisten die rote Lampe an", sagt Rafael Behr, Professor für Polizeiwissenschaften mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie an der Akademie der Polizei Hamburg.

Im konkreten Fall war die Polizei am Dienstagabend nach Hohenschönhausen gerufen worden, wo ein junger Mann damit drohte, jeden, der seine Wohnung betritt, zu töten. Auch sich selbst wollte er umbringen. Nachdem die Polizei die Tür aufgebrochen hatte, ging der offenbar verwirrte Mann mit dem Messer auf die Polizisten zu. Daraufhin wurde er von mindestens einer Polizeikugel getroffen und verstarb noch in der Wohnung.

Behr sagt, zwar würden junge Polizisten in ihrer Ausbildung auch etwas über psychische Ausnahmezustände und Psychosen erfahren, in der Praxis aber fehle im Umgang mit pychisch Kranken oft die Erfahrung. Auch könne man in der Ausbildung die reale Situation nicht genügend nachahmen. "Ein psychisch erregter Mensch reagiert extremer als ein Sparringspartner im Polizeitraining", so Behr weiter.