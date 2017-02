Drei Tote bei Brand in Saunaclub in Berlin Schöneberg

Bei einem Brand in einem Saunaclub in Berlin sind drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden eine Person verletzt. Die Räume des Klub lagen im Keller eines Hochhauses in Berlin Schöneberg.

Ein Feuer in einem Saunaclub in Berlin hat in der Nacht zum Montag drei Menschenleben gefordert. Eine Person wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verletzt. Der Mann sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Todesursache der Opfer war zunächst nicht bekannt.

Das Feuer brach in einem Saunaclub im Keller eines Hochhauses in der Kurfürstenstraße im Berliner Stadtteil Schöneberg aus.

Der Saunaclub besteht aus mehreren kleinen Räumen. Die Einsatzkräfte haben nach Angaben der Feuerwehr alle Räume überprüft. Das Feuer sei gelöscht, weitere Opfer könnten ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Insgesamt hätten sich knapp 30 Menschen in dem Saunaclub aufgehalten.

Die Flammen breiteten sich nach Angaben der Feuerwehr nicht auf die darüberliegenden Stockwerke aus. Die restlichen Bewohner des Hauses, in dem sich auch eine Seniorenresidenz befindet, seien nicht betroffen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.