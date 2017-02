Trotz der Ausbreitung der Vogelgrippe in Brandenburg spricht Landes-Verbraucherminister Stefan Ludwig (Die Linke) von Einzelfällen. Die Zahl der Ställe, in die das hochansteckende Virus bislang eingedrungen ist, sei überschaubar, sagte Ludwig dem rbb. In Brandenburg sind bislang fast 90.000 Hühner, Puten oder Enten getötet worden. In anderen Bundesländern sei die Lage deutlich schlimmer. Die Stallpflicht habe verhindert, dass sich die Geflügelpest in Brandenburg dramatisch ausdehnt. Allerdings lasse sich die Krankheit schwer eindämmen, weil das Virus hauptsächlich über Wildvögel verbreitet wird.