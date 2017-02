Das Gleisbett in der Bölschestraße in Friedrichshagen soll erneuert werden: eine Maßnahme, die von den Anwohnern und Gewerbetreibenden eigentlich erwünscht ist und auch von ihnen mitgestaltet wurde. Was sie nicht erfuhren: Für die Sanierungsmaßnahmen sollen acht Bäume gefällt werden. Das wollen die Anwohner aber unbedingt verhindern.