Räuber-Duo überfällt Supermarkt in Spandau

Zwei bewaffnete Räuber haben einen Supermarkt in Berlin-Spandau überfallen. Die beiden maskierten Männer stürmten am Donnerstagabend in den Laden, zückten Schusswaffen und Reizgas und riefen "Überfall". Der 21 Jahre alte Angestellte öffnete seine Kasse und gab den Räubern das geforderte Geld. Anschließend rannten die Täter mit ihrer Beute auf die Elstaler Straße und blieben spurlos verschwunden.

Auf Nachfrage von rbb|24 sagte eine Polizeisprecherin, dass ein Zusammenhang mit einem versuchten Überfall in der Nacht zuvor geprüft werde. Auch hier waren in einem – ebenfalls in Spandau gelegenen Kino - zwei maskierte Räuber aufgetaucht, die "Überfall" riefen und einen Angestellten des Kinos kurz nach Mitternacht mit Reizgas bedrohten. Dieser jedoch hatte sich einen Aufsteller geschnappt und den Männern gedroht, die daraufhin ohne Beute flohen.