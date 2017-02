Autofahrer fährt bei Cottbus in den Graben

Nach einem Unfall war die Autobahn 15 bei Cottbus am Donnerstagnachmittag in Höhe Cottbus zeitweilig voll gesperrt.

Ein Autofahrer war zwischen den Abfahrten Cottbus Süd und Roggosen auf einen in einem Baustellenbereich stehenden Schilderwagen aufgefahren. Nach dem Aufprall durchbrach der Pkw den Wildzaun und fuhr in den Graben. Der Fahrer wurde verletzt in das Carl-Thiem-Klinikum nach Cottbus gebracht.

An den Rettungs- und Bergungsarbeiten waren 19 Feuerwehrleute beteiligt.