Wie müssen lebende Hummer in einem Supermarkt gehalten werden? Ein Großmarktbetreiber und das Veterinäramt Spandau vertreten unterschiedliche Ansichten - und auch das Urteil des Berliner Verwaltungsgericht vom Mittwoch lässt Fragen offen. Der Hummerstreit geht damit möglicherweise in die nächste Instanz. Von Ulf Morling

Hummer sind scheue Tiere. Bis zu 100 Jahre können sie alt werden. Sie leben als Einzelgänger gern in Höhlen im Meer. Nur zur Nahrungssuche kommen sie aus dem Schutz der Dunkelheit heraus und ziehen sich wieder zurück, wenn sie Beute gemacht haben.

In den drei Becken der Fischabteilung der Metro in Spandau ist das Leben der Hummer aus dem nordamerikanischen Atlantik ziemlich anders. In den Aquarien werden sie "gehältert", nicht etwa "gehalten", denn sie werden dort nur bis zum Verkauf und ihrer Schlachtung aufbewahrt, also: gehältert.

Nach mündlichen Beschwerden über diese Hälterung der Hummer hatte das Veterinäramt Spandau ab Dezember 2011 bei dem Großhändler immer wieder die Lebensbedingungen der Hummer kontrolliert und überprüft. Im April 2013 erließ die Behörde schließlich eine "Anordnung zur Herstellung tierschutzgerechter Hummerhälterung". Der Metro wurden Zwangsmittel angedroht, wenn sie nicht Folge leiste. Grundlage für die Anordnung war das Tierschutzgesetz §§ 2 und 16, wonach Tiere artgerecht gehalten werden müssen und die zuständige Behörde bei Verstößen Änderungen erzwingen kann.