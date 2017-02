Tödliches Autorennen in Berlin

Zwei junge Sportwagenfahrer müssen lebenslang ins Gefängnis: Sie hatten sich in der City West ein illegales Autorennen geliefert, bei dem ein Unbeteiligter starb. Es ist das erste Mal, dass Raser wegen Mordes verurteilt wurden. Doch die Verteidigung will das Urteil anfechten.

Im Prozess um ein illegales tödliches Autorennen in Berlin sind die beiden Angeklagten wegen Mordes verurteilt worden. Die beiden 25 und 28 Jahre alten Männer erhielten am Montag im Landgericht lebenslange Freiheitsstrafen. Zudem wurde ihnen lebenslang der Führerschein entzogen. Es ist bundesweit das erst Mal, dass Teilnehmer eines illegalen Autorennens, das mit einem Todesopfer endete, wegen Mordes verurteilt wurden. Der Verteidiger des 28-Jährigen kündigte bereits eine Revision an. Damit wird der Bundesgerichtshof den Fall prüfen.

Die beiden Sportwagenfahrer hatten bei einem illegalen Rennen im Februar 2016 in der Berliner City West den Tod eines unbeteiligten Autofahrers verursacht. Nachdem die Raser auf dem Ku'damm mehrere rote Ampeln überfahren hatten, rammte der 28-Jährige mit etwa 160 Stundenkilometern auf dem Tauentzien einen Jeep. Dessen 69-jähriger Fahrer wollte an der Ecke Nürnberger Straße bei Grün auf die Straße einbiegen. Sein Auto wurde durch den Aufprall etwa 70 Meter weit geschleudert. Er starb noch am Unfallort.