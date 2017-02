Immer mehr Väter in Berlin beziehen Elterngeld: Für mehr als jedes dritte Kind, das im zweiten Quartal 2015 in Berlin geboren wurde (39,1 Prozent), habe ein Vater Elterngeld bekommen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Damit erhöhte sich die sogenannte Väterbeteiligung beim Elterngeld in Berlin im Vergleich zum Vorjahresquartal - um 2,9 Prozentpunkte. Berlins liegt damit bundesweit im Ländervergleich auf Platz 5.

Die Väterbeteiligung steigt den Angaben zufolge seit Beginn der Berechnungen (Geburtsjahr 2008) kontinuierlich. Bei den im zweiten Quartal 2008 geborenen Kindern war es bundesweit noch jedes fünfte Kind (20,5 Prozent), für das der Vater Elterngeld in Anspruch nahm. Zwei Jahre später war es bereits jedes vierte Kind (25,4 Prozent). Die Mütterbeteiligung am Elterngeld lag während des gesamten Zeitraums bei 95 bis 96 Prozent.



Das vor zehn Jahren eingeführte Elterngeld soll Eltern vor allem während des ersten Jahres nach der Geburt des Kindes finanziell absichern. Die Höhe der Familienleistung ist abhängig vom bisherigen Erwerbseinkommen des Empfängers. Sie liegt bei mindestens 300 Euro und höchstens 1.800 Euro monatlich.



Das Elterngeld wird für zwölf Monate gezahlt, und zwei Monate länger, wenn beide Elternteile jeweils für eine bestimmte Zeit aus dem Job aussteigen, um sich um das Kind zu kümmern. Seit 2015 ist es mit dem Elterngeld Plus zudem möglich, die Leistung länger zu beziehen, wenn man in Teilzeit bereits wieder in den Job einsteigt.



Deutschlandweit ist die Väterbeteiligung zwischen dem zweiten Quartal 2008 und dem zweiten Quartal 2015 um 15,2 Prozentpunkte gestiegen.