In Berlin-Buckow ist ein junger Familienvater an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Der 33-Jährige hatte am Montagvormittag seinen vierjährigen Sohn in letzter Sekunde vor einem Unfall von der Straße gezogen. Dabei wurde der Vater selbst von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Noch am Montagabend erlag der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er ist bereits der dritte Verkehrstote in Berlin in diesem Jahr, hieß es.