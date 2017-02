An immer mehr Unfällen sind Menschen über 65 Jahre beteiligt, was auch dem steigenden

Bevölkerungsanteil der Menschen über 65 Jahren geschuldet ist: Im Jahr 2016 waren es insgesamt 5.089 Unfälle. In 3.716 Fällen waren Senioren die Verursacher. In 557 Fällen gab es Verletzte, in neun Fällen Tote.