Vier Raubüberfälle auf Geschäfte in mehreren Bezirken

In gleich vier Geschäften in Charlottenburg, Tempelhof, Gatow und Neu-Hohenschönhausen verübten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag Raubüberfälle.

Kurz vor Ladenschluss bedrohten auf dem Kurfürstendamm zwei Männer die Filialleiterin eines Schreibwarenladens mit einem Messer. Sie zwangen die 46-Jährige, die Kasse des Ladens und des in dem Laden befindlichen Postschalters zu öffnen. Danach drängten sie die Frau in den Lagerraum und fesselten sie. Die beiden Männer konnten unerkannt mit der Beute fliehen. Der Filialleiterin gelang es sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Sie blieb unverletzt.

Auf dem Kladower Damm wurde ein Tankstellen-Pächter ausgeraubt. Drei Räuber liefen in den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohten den 40-Jährigen mit einer Schusswaffe sowie zwei Messern. Sie raubten Geld und mehrere Tabakdosen und flüchteten danach unerkannt.

Etwa zur gleichen Zeit bedrohten zwei Maskierte eine Kiosk-Inhaberin am Tempelhofer Damm mit einer Pistole und klauten mehrere Zigarettenschachteln. Sie konnten fliehen, die Frau blieb unverletzt.