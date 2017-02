Video: Brandenburg Aktuell | 04.02.2017 | Jana Wochnik-Sachtleben

Weltkrebstag in Berlin und Brandenburg - Mit Computerspielen gegen den Tumor

04.02.17 | 16:07 Uhr

Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Die Krankheit ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, ist das Ziel des Weltkrebstages am Samstag. Aus diesem Anlass hat Jana Wochnik-Sachtleben das Klinikum in Brandenburg an der Havel besucht.

Oberarzt Florian Hentschel nimmt eine Darmspiegelung vor. Die Patientin wurde in einen leichten Schlaf versetzt. Jetzt werden Dick- und Dünndarm nach krankem Gewebe untersucht – hochkonzentriert, denn der Darm könnte bei der Untersuchung leicht verletzt werden. Auch deshalb sehen viele Mediziner regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, wie sie zur Darmkrebsprävention vorgeschrieben sind, kritisch.

"Darmkrebs ist ein spezielles Gebiet, weil man bei dieser Krebsart mit Vorsorgeuntersuchungen am meisten erreichen kann", sagt Oberarzt Hentschel. "Andererseits ist die Darmspiegelung auch eine durchaus gefährliche Untersuchung. Das darf man nicht unterschätzen."

Bei Frauen ist Brustkrebs die häufigste Krebsart

Jährlich erkranken 500.000 Menschen bundesweit neu an Krebs. Peter Ledwon, Chefgynäkologe am Brandenburger Klinikum, verzeichnet vor allem eine Zunahme von Patientinnen mit Brustkrebs: 31 Prozent aller krebskranken Frauen haben ein sogenanntes Mamma-Karzinom.

"Brustkrebsfälle haben zugenommen", sagt Peter Ledwon, "aber worauf das zurückzuführen ist – ob es an der verbesserten Erkennung liegt oder an einer tatsächlichen Zunahme der Neuerkrankungen – das ist schwer zu sagen." Insgesamt gehört Brustkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland.

Die Heilungschancen stehen bei dieser Krebsart inzwischen sehr gut: Etwa 90 Prozent der Patientinnen überleben eine Brustkrebserkrankung. Bei anderen Krebsarten ist die Prognose schlechter. Deshalb sind die Ärzte am Brandenburger Klinikum froh, dass das Krankenhaus Hand in Hand mit der medizinischen Hochschule arbeitet und so eine intensive Forschung möglich ist.

Computerspiele sollen motivieren

Geforscht wird auch, wie Patienten auf neuen Wegen motiviert werden können. Für ein EU-Projekt tüfteln Potsdamer Grafiker an Computerspielen für Krebskranke. Derzeit entwickeln sie ein Spiel für erkrankte Kinder, die darin virtuelle Krebszellen bekämpfen.

"Der Spieler schlüpft in die Rolle eines U-Boot-Fahrers", erklärt Spieleentwickler Stefan Hoffmann von "Promotion Software". Mit diesem virtuellen, sehr kleinen U-Boot reist der Spieler durch verschiedene Regionen seines Körpers. An verschiedenen Stellen im Spiel begegnen ihm Krebszellen, die er abschießen kann. "Unser Game soll dem krebskranken Spieler das Gefühl vermitteln: Es gibt eine Waffe gegen Krebs", sagt Hoffmann. "Wir wollen die Spieler motivieren, den Kampf gegen die Krankheit aufzunehmen."