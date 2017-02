Abschied vom Sonnenschein - Sag' dem Frühling leise Servus

16.02.17 | 14:49 Uhr

Der Frühling ist da in Berlin und Brandenburg, man kann es nicht leugnen. Doch es ist Mitte Februar - kann das sonnige Superwetter wirklich von Dauer sein? Darauf gibt es leider nur eine Antwort.



Es fühlt sich an wie Frühling draußen. Oder doch zumindest - wenn man das Glas nur halb voll sehen will – wie Vorfrühling. Doch das Traumwetter, das die Berliner und Brandenburger seit Wochenbeginn zur Sonnenbrille greifen lässt und den Straßencafés schon erste Besucher beschert, ist im Prinzip schon wieder vorbei. Denn "das was wir da in den letzten Tagen erleben, ist wirklich für diese Jahreszeit die totale Ausnahme", so Meteorologe Stefan Laps von der MeteoGroup zu rbb|24.

Am Freitag beginnt das Elend

Und wirklich: Schon in der Nacht zum Freitag verdichten sich die Wolken und es wird erster Regen fallen. Zwar bleiben die Temperaturen dann bis auf weiteres frostfrei, doch die Sache mit dem Sonnenschein ist vorerst passé. "Das ist auch ganz normal. Wer auf den Kalender schaut, weiß, dass so milde und sonnige Tage nur ein Intermezzo sein können. Wir befinden uns in der kältestmöglichen Jahreszeit", so Laps. Das Elend beginnt also am Freitag. Bei Temperaturen von maximal sechs Grad wird es immer wieder regnen. Ab dann bleibt es wechselhaft: Auch der Samstag ist zwar mit weniger Niederschlag gemeldet, doch bleiben die Aussichten trüb-grau. Zum Sonntag hin frischt dann noch der Wind auf. "Zum Wochenbeginn ist es möglich, dass wir sogar ein Sturmtief bekommen. Es wird turbulent", so der Meteorologe.

Es kommt mildes, aber wolkiges Wetter

Zwar können die Temperaturen in der kommenden Woche wieder zweistellig und damit mild werden. Doch bei frischem Wind und wolkigem Himmel ist das alles andere als vorfrühlingshaftes Wetter. Und, so der Meteorologe, so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch bis in den März und April noch weitergehen.