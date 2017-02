Wer Mütze und Handschuhe an diesem vergleichsweise milden Wochenende zuhause gelassen hat, sollte sie ab Montag unbedingt wieder hervorholen. Denn in den nächsten Tagen ist in Berlin und Brandenburg Dauerfrost angesagt.

Kurz wehte ein Vorgeschmack von Frühling durch Berliner und Brandenburger Lande, teilweise gab es am Wochenende gar zweistellige Plusgrade. Am Samstag war es mit jeweils 10,4 Grad in Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark) und Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) am wärmsten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Potsdam mitteilte. In Berlin-Tegel wurden demnach am selben Tag 5 Grad erreicht.