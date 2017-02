Fünfter Fall seit Dezember - Wieder Frau von Radfahrer mit Säure attackiert

28.02.17 | 12:06 Uhr

Wieder hat ein Radfahrer in Berlin einer Frau Säure ins Gesicht gespritzt. Dieses Mal galt der Angriff einer 27-Jährigen, die in der Nacht zu Dienstag in Friedrichshain unterwegs war. Der Fall erinnert an ähnliche Angriffe im Januar und Dezember.



Die Fälle häufen sich: Erneut hat ein Radfahrer eine Frau mit Säure angegriffen. Es ist der fünfte Fall dieser Art seit Dezember. Wie die Polizei mitteilte, war die 27-Jährige in der Nacht zum Dienstag kurz nach Mitternacht zu Fuß in der Jungstraße in Friedrichshain unterwegs, als sie von einem Radfahrer mit der Flüssigkeit bespritzt wurde.

Der Radfahrer setzte seinen Weg einfach fort

"Die Frau teilte uns mit, dass sie auf dem Gehweg unterwegs gewesen ist, als ihr ein unbekannter Radfahrer entgegen kam und sie mit einer Flüssigkeit überschüttet hat", so Polizeisprecherin Kerstin Ismer im rbb. Der Radfahrer, den die verletzte Frau lediglich als dunkel gekleidet beschreiben konnte, sei anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Laut Feuerwehr handelte es sich bei der verspritzten Flüssigkeit um eine Säure. Genaueres war noch nicht bekannt. Die Frau kam mit einer schweren Verletzung am Auge zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben wegen schwerer Körperverletzung. Um weitere Verätzungen zu vermeiden, spülte die Feuerwehr die Fahrzeuge rund um den Tatort vorsorglich mit Wasser ab.

Polizei prüft Zusammenhang der Fälle

Der Vorgang ähnelt einem Fall vom 12. Januar, bei dem ein Fahrradfahrer eine ebenfalls 27-jährige Frau in Prenzlauer Berg attackiert hatte. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 23 Uhr zu Fuß in dem Stadtteil unterwegs gewesen, als sie der Mann mit einer Flüssigkeit attackierte. Der Täter war auch in diesem Fall geflüchtet. Die Gesichtsverletzungen der Frau konnten ambulant behandelt werden. Schon im Dezember hatte ein Radfahrer drei Frauen mit einer hautreizenden Flüssigkeit angegriffen. Bei mindestens einem der Angriffe handelte es sich um Batteriesäure. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt.