Bilanz für Berlin und Brandenburg - Der Winter war zu warm und zu sonnig

27.02.17 | 22:12 Uhr

Für Wetterfachleute beginnt am Mittwoch, den 1. März, schon der Frühling. Zeit eine Bilanz zu ziehen zum Winter 2016/17. Wie kalt war's in Berlin und Brandenburg? Gemessen an den Durchschnittswerten der Vorjahre: zu warm!



Auch wenn man es sich nach Wochen des Bibberns und Ausharrens unter grau geschlossenen Wolkendecken kaum vorstellen kann: Der Winter in Berlin und Brandenburg war im Durchschnitt außergewöhnlich warm und sonnig. Das gab der Deutsche Wetterdienst am Montag bekannt. In Brandenburg haben die Metereologen im Durchschnitt 1,2 Grad gemessen. Der

langjährige Mittelwert liegt nur bei 0,1 Grad. In Berlin lag die Durchschnittstemperatur diesen Winter bei 1,5 Grad. Der langjährige Mittelwert beträgt 0,4 Grad.



40 Sonnenstunden mehr als im Durchschnittswinter

Brandenburg brachte es auf gut 190 Sonnenstunden. Das waren 40 mehr als im langjährigen Mittel. Auch in Berlin war es überdurchschnittlich sonnig: Mit 175 Sonnenstunden gab es 28 mehr als im langjährigen Mittel. Außerdem war es in der Region etwas zu trocken. In Brandenburg wurden 120 Liter, in Berlin 125 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Das waren drei beziehungsweise sechs Liter weniger als im langjährigen Mittelwert registriert.

In ganz Deutschland war der Winter in diesem Jahr überdurchschnittlich trocken, sonnig und etwas zu mild. Das ergaben Messungen des Deutschen Wetterdienstes an rund 2000 Wetterstationen in der Republik. Die Metereologen ziehen schon jetzt ihre Winter-Bilanz, weil für sie bereits am 1. März der Frühling beginnt.