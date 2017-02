In Brandenburg sind in diesem Jahr besonders viele Menschen an der Grippe erkrankt. Das Gesundheitsministerium registrierte in den ersten acht Wochen dieses Jahres 3.053 Fälle, mehr als dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres (959 Fälle).



Vier Menschen sind seit dem Beginn der Influenza-Saison im vergangenen Herbst an der Krankheit gestorben, doppelt so viele wie in der gesamten Saison 2015/16. In der vergangenen Woche ging die Zahl der Neuerkrankungen allerdings deutlich zurück. Es gab mit 302 Fällen weniger als halb so viele wie in der Vorwoche (636). Die tatsächlichen Zahlen nicht im Labor bestätigter Fälle dürften deutlich höher liegen.