Dass der eine oder andere Baum am Straßenrand Schäden aufweist, kommt in den grünsten Städten vor, auch in Berlin. In Friedrichshain jedoch nimmt das derzeit ein bisher unbekanntes Ausmaß an: 104 Bäume wurden beschädigt - offenbar mit System. Von Anna Corves

Die Linde an der Kreuzung Grüneburger/ Ecke Warschauer Straße sieht elend aus: Bis etwa 1,50 Meter Höhe ist die Baumrinde fast vollständig abgeblättert, Reste kringeln sich am Boden. Durch den Baumstamm ziehen sich tiefe Furchen, bis tief ins helle Holz hinein. Die Linde werde sterben, sagt Herbert Lohner vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). "Da befindet sich die Wasserführung der Bastschicht direkt unter der Rinde", sagt er. "Die ist einmal komplett durchtrennt rund um den Stand. Jetzt im Frühling beim Austreiben müsste das Wasser hochziehen – und das ist jetzt nicht mehr möglich. Der Baum wird nicht mehr austreiben."

Die Hinweise darauf verdichten sich, so Lohner. Er berichtet von Hinweisen durch Bürger, die Kampfhunde nebst Besitzer bei der Attacke auf einen Baum beobachtet haben wollen. Außerdem habe ihm das Bezirksamt Mitte gesagt, dass vor einigen Jahren in Wedding Kampfhunde an Spielplatz-Schaukeln abgerichtet wurden.

In dieser Masse kann das kaum Zufall sein. Manche Schäden sehen so aus, als ob jemand mit einem Zimmermannshammer auf die Rinde losgegangen ist, andere Rinden weisen kleine dreieckige Kerben auf - Hundezähne, tippt Herbert Lohner. In der Frage, wer die Schäden verursacht hat, legt sich der BUND fest. "Das müssen Kampfhunde sein, die hier scharfgemacht werden", sagt Lohner.

Beim Grünflächenamt Friedrichshain-Kreuzberg glaubt man hingegen weniger an die These, dass Kampfhunde die Bäume in Friedrichshain so übel zugerichtet haben sollen. "Dass ein Hund rund herum einen Baum abnagt und das auch noch so sauber, können wir uns eigentlich nicht vorstellen", sagt Leiter Axel Koller. "Da haben sich Menschen abgearbeitet - in einer Art und Weise, die uns fassungslos macht. Bei manchen Bäume ist ja auf einem Meter rundum die Rinde entfernt worden - das ist etwas, das richtig Aufwand macht."

Für Koller ist es sinnlose stumpfe Gewalt, die einen immensen Schaden angerichtet hat - einerseits für das Stadtklima, gerade in so einer vielbefahrenen Ecke wie Friedrichshain, und andererseits finanziell. Koller geht von einem Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro aus, "wenn nicht sogar ran an die 100.000 Euro". "Bei einem Straßenbaum, der 30 Jahre alt ist, sind wir schnell bei 10.000 bis 15.000 Euro an Sachwert, der verlorengegangen ist."

Der BUND hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, der Bezirk zieht jetzt nach. Beide hoffen, dass sich noch mehr Bürger melden, die den Akt der Zerstörung beobachtet haben und mit aufklären können.