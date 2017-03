Austauschprogramm feiert 30. Geburtstag - Das zieht Erasmus-Studenten nach Brandenburg

16.03.17 | 17:41 Uhr

Das europäische Austauschprogramm Erasmus wird 30 Jahre alt. In der Region ist das Programm auch für Reisen in Länder mit viel Sonne bekannt. Aber es gibt auch Studenten, die aus warmen Metropolen an brandenburgische Unis wollen. Von Vanessa Klüber



In Wildau regnet es viel und durchschnittlich liegt die Temperatur bei unter 10 Grad. Die Technische Hochschule ist klein und hat etwa 4.000 Studierende. Trotzdem ist Francesco Villasmunta aus der Millionenstadt Rom (durchschnittlich 20 Grad warm) als Erasmus-Student für ein Auslandssemester an die Uni im Kreis Dahme-Spreewald gekommen. Er überlegt sogar, nach dem Studium der Materialwissenschaften und Photonik dort zu bleiben, einen Doktor zu machen oder zu arbeiten, erzählt er. Wildau hat es ihm angetan, ohne Erasmus hätte er die Stadt nie kennengelernt. Neben Villasmunta hat Erasmus mehr als vier Millionen weitere Studenten dazu gebracht, ihr Heimatland eine Zeit lang zu verlassen und ein anderes europäisches Land kennenzulernen. Es ist das älteste Bildungsprogramm der Europäischen Union. Am Donnerstag besteht es seit 30 Jahren.

Francesco Villasmunta

"In Wildau gibt es alles, was man braucht"

Für Villasmunta hat Erasmus gerade erst angefangen, er ist am Samstag angekommen.

Ehrlicherweise muss man allerdings sagen, dass der 25-Jährige Villamunta in Kreuzkölln wohnt und immer nach Wildau pendelt. Trotzdem ist er überzeugt von der Brandenburger Idylle: "Es ist leise hier, der Campus ist ein toller Ort, alles neu renoviert", sagt er auf Englisch. Es lasse sich super entspannen. "In Wildau gibt es alles, was man braucht, man muss sich um nichts kümmern. Mein Visum, meinen Bürokratiekram und sogar die Partys organisiert die Uni", so der Römer. Auch einige andere Erasmus-Studierenden aus dem Süden Europas, die er kennt, sind Wildau-Fans: "Die leben auch in Wildau und nicht wie ich in Berlin", so Francesco.

Simon Devos

"Bisher ist noch niemand in Wildau gewesen"

Bei Simon Devos aus Belgien ging die Wildau-Liebe sogar so weit, dass er nach dorthin ausgewandert ist. Er hat Europäisches Management studiert und arbeitet als Erasmus-Koordinator an der Uni. Der ebenfalls 25-Jährige spricht fließend Deutsch, er kam mit 20 Jahren zum ersten Mal nach Brandenburg. An seiner Hochschule in Belgien hieß es: "Bisher ist noch niemand in Wildau gewesen, du wärest der Erste“. Das Erasmus-Austausch-Programm war neu – das reizte ihn. Devos sagt: "Der Campus der TH Wildau ist wunderschön." Er findet gut, dass er seine Nachbarn und die Mitarbeiter an der Uni kenne. "Als Erasmus-Student konnte ich mich sofort integrieren, weil die Atmosphäre sehr familiär ist", so Devos. Da er aus einer Kleinstadt in Flandern kommt, mag er es ohnehin lieber ländlich und ruhig.

Die TH Wildau

Die meisten kommen nach Berlin und Brandenburg

Trotzdem – auch er will sich nicht von Berlin abschotten und besucht die Stadt einmal in der Woche, wegen des "kulturellen Angebots." Die meisten Erasmus-Studenten, die nach Deutschland kommen, entscheiden sich tatsächlich für Berlin oder Brandenburg, relativ zur Zahl der Studenten insgesamt. Zwischen Mitte 2014 und Mitte 2016 kamen fast 2.700 Erasmus-Studenten nach Berlin – vor allem aus Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien. 677 kamen nach Brandenburg – vor allem aus Polen, Frankreich und Island. Besonders beliebt sind Frankfurt (Oder) und Potsdam, gibt Erasmus in Bonn an.

Studenten der TH Wildau

Nähe zum BER sei toll

Devos verrät noch einen Aspekt, warum er Wildau so toll findet: wegen der Nähe zum BER. Er habe natürlich gehofft, dass der Flughafen früher eröffnet hätte. "Dass er noch nicht eröffnet wurde, ist schade. Aber es ist gut, die Aussicht zu haben, in drei bis fünf Jahren in einem internationalen Umfeld zu leben." Immerhin sei Wildau jetzt schon insofern international, dass 24 Prozent der Studierenden aus dem Ausland kämen. Der Römer Villasmunta findet schließlich einen einzigen Mangel an seiner Situation in Wildau und Berlin: Er vermisst das gute italienische Essen. Er bleibt aber höflich und meint, auch in der Region könne man nicht allzu schlecht essen. Über das wechselhafte Wetter beschwert er sich überhaupt nicht. "Ich bin wetterresistent", so der Italiener. Vielleicht ist das die Hauptvoraussetzung, wenn man von Rom nach Wildau geht.