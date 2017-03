Bei einem Spaziergang hat ein Hund bei Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) sein Herrchen auf Teile einer Leiche aufmerksam gemacht.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, soll es sich um Stücke eines skelettierten menschlichen Beins handeln. Die Fundstelle am Böbereckensee ist seit Sonntagnachmittag weiträumig abgesperrt. Dort will die Polizei am Montag nach weiteren Leichenteilen suchen.

Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Polizei laufen.