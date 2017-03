Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Nähe des Berliner S-Bahnhofs Ostkreuz eine Prügelei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen beendet. Laut Zeugenaussagen hielt sich eine Gruppe auf einem Spielplatz auf, als sechs bis acht andere Jugendliche heranstürmten. Die Kontrahenten sollen anschließend mit Gürteln und BVG-Nothämmern aufeinander eingeprügelt haben. Einer der Angreifer soll auch mit einem Messer in Richtung eines Kontrahenten gestochen haben.

Als die Polizisten eintrafen, weigerte sich der 17 Jahre alte Jugendliche, das Messer aus der Hand zu legen. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und zog sich zudem Schnittverletzungen an der Hand zu. Seine Mitstreiter wollten ihn befreien, die Polizisten konnten sie nur mit vorgehaltener Waffe und Pfefferspray davon abhalten.

Die Gruppe flüchtete schließlich, der 17-Jährige wurde in einer Klinik ambulant versorgt und anschließend der Kriminalpolizei übergeben.