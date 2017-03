Die Ursache für den abgeknickten Windrad-Flügel unweit des uckermärkischen Zichow scheint gefunden. Wie Spiegel-Online berichtet , soll eine veraltete sogenannte Pitch-Regelung Ursache dafür sein, dass das 40 Meter lange Windrad im Januar kollabierte. Bei dem Vorfall waren Teile der Anlage auf das darunter liegende Feld gestürzt, die nahe Bundesstraße B166 wurde einen halben Tag lang gesperrt. Die Pitch-Regelung sorgt dafür, dass die Rotorblätter automatisch aus dem Wind gedreht werden, wenn dieser zu stark weht. Bei älteren Windrädern sei noch ein hydraulisches und kein elektronisches System in Betrieb, das mehr Wartung erfordere. Die Betreiber-Firma "Energiekontor", die das im Jahr 2003 errichtet Windrad betreibt, bestätigte auf rbb-Anfrage, dass ein Sensordefekt in der Pitchregelung vermutet wird. Die Untersuchungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Ähnliche Probleme hat es bei zwei Windrädern in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gegeben, wie der Prenzlauer Windrad-Dienstleister ENERTRAG dem rbb bestätigte. Dort waren die Windräder aufgrund der starken Kräfte sogar komplett umgestürzt.

Nach Schätzungen sind noch mehr als 150 ähnliche Anlagen mit veralteter Pitchregelung in Deutschland in Betrieb. Laut Bundesverband Windenergie funktionierten sie bei regelmäßiger Wartung jedoch. "Die Betreiber wollen möglichst lange Betriebszeiten erreichen und sparen an allem, aber nicht an der Wartung", sagte Wolfram Axthelm vom Bundesverband Windenergie.

Insgesamt liefern in Deutschland an Land mehr als 27 200 Windkrafträder Strom.