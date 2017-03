"Happiest day of our lives" steht über dem Foto des Brautpaares. Die beiden gaben sich laut "Bild"-Zeitung am Samstag in der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena das Jawort. Die Designerin stammt aus dem südamerikanischen Land.

Im Februar vergangenen Jahres war der Elektro-Musiker bei einem Festival im niederländischen Utrecht sechs Meter tief vom Podium gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie er dem Magazin "Billboard Dance" sagte, hatte er sich dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, einen doppelten Bruch der Wirbelsäule, viele Prellungen und eine offene Wunde am Hinterkopf zugezogen. Die ersten fünf Wochen habe er nur im Rollstuhl gesessen und habe neu lernen müssen zu essen, zu sprechen und zu gehen.



Seine Partnerin habe bei der Genesung eine wichtige Rolle gespielt. "Sie war die ganze Zeit bei mir. Sie war der Grund für mich, am Leben zu bleiben. Ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft. Ich verdanke ihr mein Leben."