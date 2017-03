Schießerei in Kreuzberg mit zwei Verletzten

Bei einer Schießerei in Berlin-Kreuzberg sind am Mittwochabend zwei Männer schwer verletzt worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Ein weiterer Mann sei flüchtig.



Nach bisherigen Erkenntnissen ist es in der Charlottenstraße vor einem Lidl-Supermarkt gegen 19 Uhr zwischen drei Beteiligten zu einem Streit gekommen. Ob noch weitere Personen beteiligt waren, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Derzeit suchten die Ermittler nach Spuren und befragten Zeugen.



Die B.Z. berichtet, es habe sich möglicherweise um eine Familienfehde gehandelt. Das konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen.