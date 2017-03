Keine Gefährdung durch Schwelbrand in Polen

Von dem Rauch des Schwelbrandes in Polen, der seit Wochen über die Grenzstadt Forst zieht, geht offenbar keine akute Gesundheitsgefahr aus. Das ergaben Luft-Analysen von Spezialisten der Firma BASF Schwarzheide. Alle Messwerte hätten unter den Grenzwerten gelegen, teilte der Landkreis Spree-Neiße am Mittwoch mit. Er hatte in Absprache mit dem Innenministerium die BASF mit der Messung beauftragt.

Die Experten hatten zwei Messstationen im Forster Freibad und in Groß Bademeusel aufgestellt. Untersucht wurden anderem Belastungen der Luft mit Salzsäure, Blausäure und Chlor. Auch das Ergo Umweltinstitut Dresden hatte Messungen durchgeführt. Deren Ergebnisse sollen in der kommenden Woche vorliegen.



Seit vier Wochen zieht Qualm von einem Schwelbrand Recyclinghof im polnischen Brozek über Forst. Dort lagerten rund 25.000 Tonnen Kunststoffe. Die Feuerwehr hat ihre Kräfte abgezogen, da der größte Teil der Kunststoffe unter der Erde lagert. Anwohner im Raum Forst klagen seither über brennende Augen und Husten sowie über den beißenden Geruch. Am Mittwochabend wollen Sie wieder gegen die Rauchbelästigung aus dem Nachbarland protestieren.