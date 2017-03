Als ein Mann am 1. März in Schöneberg mit seinem Hund spazieren geht, beschießen ihn ungefähr zehn Studentinnen und Studenten mit einer Kokosnuss. Das Geschoss habe ihn nur knapp verfehlt, teilte die Polizei am Mittwoch auf Facebook mit. Der 38-Jährige sei demnach gegen 20.30 Uhr über die Wiese eines Industriegeländes in der Bessemerstraße gelaufen, als es plötzlich laut knallte und einige Meter vor ihm eine Kokosnuss vorbeiflog und in eine Laterne einschlug.

Der Mann habe daraufhin die Polizei alarmiert, die eine etwa fünf Meter lange und zwei Meter hohe selbstgebaute Kokosnuss-Kanone aus Metall vorgefunden habe. Mit ihr ließen sich Gegenstände mit starker Druckluft verschießen. Eine spezielle Konstruktion mit einem Druckluftbehälter samt Manometer sorge dabei für die benötigte Energie, so die Polizei. Der mit Pappmaché ummantelte Metalllauf soll aussehen wie der Stamm einer Kokospalme.