Mitten im Berufsverkehr erschüttert eine Explosion die Bismarckstraße in Charlottenburg: Vor genau einem Jahr sprengen Attentäter ein Auto in die Luft, ein ehemaliger Drogenhändler wird getötet. Möglicherweise waren es Berufskiller - ermittelt sind sie nicht.

15. März 2016, gegen 7:50 Uhr: Auf der Bismarckstraße in Berlin-Charlottenburg explodiert an einem silbernen VW Passat eine Bombe. Der oder die Attentäter lassen sie mitten im morgendlichen Berufsverkehr hochgehen. Der Fahrer, ein ehemaliger Drogenhändler, wird getötet.

Zwei Tage nach dem tödlichen Bombenanschlag in Berlin-Charlottenburg bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Vor allem werden Zeugen gesucht, die möglicherweise in der Nacht vor der Explosion beobachteten, wie der Sprengsatz unter das Auto geheftet wurde. Der 43-jährige Mesut T. hielt sich zu der Zeit in einem Café in Moabit auf.

Der 43-jährige Ermordete fuhr am Morgen von einem Café in der Nähe der Beusselstraße in Moabit zurück nach Charlottenburg zu seiner Wohnung. In der Bismarckstraße explodierte der Sprengsatz, der an oder unter dem Auto befestigt war.

Der Wagen hob ab und wurde teilweise zerstört, der Fahrer starb. Die Explosion war so dosiert, dass sie den Fahrer tötete, aber keine weiteren Autos in Mitleidenschaft zog. Möglicherweise wurde die Bombe von einem Beobachter in der Nähe durch ein Funksignal gezündet. Spekuliert wurde, dass Profi-Killer zugeschlagen hatten.