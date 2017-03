Nach dem Tod des kleinen Fritz - Sollte die Eisbär-Haltung in Zoos verboten werden?

07.03.17 | 13:22 Uhr

Der kleine Eisbär Fritz aus dem Berliner Tierpark starb mit nur vier Monaten, Knut im Berliner Zoo mit vier Jahren. Kein Zufall, meint der Tierschutzbund. Eine artgerechte Eisbär-Haltung sei in Zoos kaum möglich. Doch Forscher sehen das differenzierter. Von Robin Avram

Der kleine Eisbär Fritz ist im Alter von nur vier Monaten im Berliner Tierpark gestorben. Nun fordert der Deutsche Tierschutzbund die deutschen Zoos auf, ihre Zuchtprogramme für Eisbären zu überdenken. "Die vielen Todesfälle in deutschen Zoos belegen das Missmanagement in Sachen Eisbärzucht: Von den mindestens 31 geborenen Jungtieren in Deutschland seit 2005 haben zunächst nur 14 überlebt, zwei davon (Knut und Flocke) mussten mit der Flasche aufgezogen werden", erklärt Pressesprecherin Nadine Waltschyk auf Anfrage von rbb|24. Auch die Tierschutz-Organisation Peta fordert einen Zuchtstopp für Eisbären in Zoos. "Die Haltungsbedingungen in Zoos sind derart unnatürlich, dass ein großer Teil der Eisbärenbabys die ersten Monate nicht überlebt", erklärte Peta am Dienstag. Tierpark-Chef Andreas Knieriem nannte diese Kritik auf der Pressekonferenz nach dem Tod von Fritz "typisch und reflexhaft". Es gebe keinen Sachzusammenhang zwischen den Vorwürfen und dem Tod des kleinen Eisbären.

Dass die Aufzuchtrate der Eisbären im Zoo gerade mal bei 50 Prozent liegt, bestreitet der Verband der Zoologischen Gärten dabei nicht. Aber in der freien Wildbahn stürben weit mehr als die Hälfte der Tiere. Wer durchkomme, erreiche dann ein Alter von durchschnittlich acht Jahren. "Eisbären werden im Zoo also im Mittel doppelt so alt wie in der Natur!", schrieb der Verband kürzlich dem WDR.

Polar Bears International sieht Zoohaltung differenzierter

Doch der Tierschutzbund setzt nach mit seiner Kritik: Die Zuchtprogramme in Zoos griffen zwangsläufig nur auf einen kleinen Genpool zurück und förderten damit die Inzucht. Diese könne unter anderem Erbkrankheiten hervorbringen und die Jungtiersterblichkeit steigern. Eine artgerechte Unterbringung sei im Zoo zudem kaum möglich, denn die Tiere hätten sehr spezielle Ansprüche an Klima, Futter oder an die Gehegeeinrichtung. Die Gehegestruktur und -größe sowie die klimatischen Bedingungen entsprächen in keiner Weise den natürlichen Lebensräumen. Stimmt - Eisbären in Freiheit legen oft tausende Kilometer zurück, sagt der promovierte Biologe Geoff York von der Organisation "Polar Bears International". Er betrieb selbst 20 Jahre lang Feldforschung an wild lebenden Eisbären in der Arktis. Die Zoohaltung von Eisbären hält er - anders als der Tierschutzbund - für akzeptabel, sofern ein großes Gehege zur Verfügung steht, wie er im Interview mit der "taz" sagte. Außerdem seien unabhängig von der Fläche abwechslungsreiche Angebote für Tätigkeiten und ständige intellektuelle Herausforderungen das Wichtigste für einen zufriedenen Eisbären in Gefangenschaft. "Das bedeutet: Man braucht professionelles Personal."

Eisbären in Zoohaltung können besser erforscht werden

Wie Eisbären in einem deutschen Zoo ernährt, gepflegt und untergebracht werden müssen, hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Jahr 2014 neu definieren lassen. Tierschützer, Zoodirektoren, Wissenschaftler und unabhängige Sachverständige debattierten dafür drei Jahre lang über die Neuauflage des sogenannten Säugetiergutachtens (Link als PDF). Für Eisbären brachte dieses Regelwerk Verbesserungen: Die Experten empfehlen unter anderem, einem Eisbären-Paar ein 400 Quadratmeter großes Außengehege zuzugestehen – doppelt so viel wie zuvor. Auch der Tierschutzbund diskutierte mit über die neuen Haltungs-Regeln, konnte die unabhängigen Experten mit seinen Argumenten für ein Zoohaltungsverbot für Eisbären aber nicht überzeugen. Für den US-amerikanischen Eisbären-Forscher York von "Polar Bears International" sind die Zoo-Eisbären aus drei Gründen sogar wichtig, um die bedrohte Art zu erhalten: Sie würden helfen, eine gesunde und genetisch diverse Referenzpopulation aufrecht zu erhalten. Sie könnten von Wissenschaftlern besser beobachtet werden und damit helfen, grundlegende Fragen der Forschung zu beantworten. "Und drittens, indem sie Zoobesucher dazu erziehen und dazu inspirieren, mit Natur in Kontakt zu treten und am Schutz wilder Eisbären mitzuwirken", so der Forscher.