Ein Feuer am Stahnsdorfer Damm in Berlin hat am frühen Montagmorgen für Sichtbehinderungen auf dem Zubringer Nuthetal zur A115 gesorgt. In einer Lagerhalle war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit acht Löschwagen im Einsatz.

Laut Polizei war die Sicht besonders zwischen Kleinmachnow und dem Rastplatz Dreilinden beeinträchtigt. Gegen 7 Uhr war der Feuerwehreinsatz bereits beendet.