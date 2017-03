Facebook-Veranstaltung erstellt - Kollektives Urinieren an der Admiralbrücke angekündigt

19.03.17 | 15:41 Uhr

Der Streit um die Nachtruhe an der Admiralbrücke in Berlin-Kreuzberg nimmt groteske Formen an. Weil in den warmen Monaten jeden Abend auf der Brücke laut Party gemacht wird, will jetzt eine Aktivistengruppe gemeinschaftlich auf die Brücke urinieren.



Die Anwohner der Admiralbrücke in Berlin-Kreuzberg mögen den Berliner Winter. Die kalten Monate sind die einzige Zeit, in denen sie angemessene Nachtruhe bekommen. Vor einigen Jahren begann eine Tradition, die ihnen zwischen April und Oktober die Abende verdirbt. Den Sonnenuntergang von der Kreuzberger Admiralbrücke aus anzusehen, haben zunächst ein paar vereinzelte Berliner gemacht. Inzwischen sind es immer mehr aus aller Herren Länder. Das internationale Touristen-Publikum wird angezogen durch entsprechende Einträge in Reiseführern. Bis tief in die Nacht lässt man mit Bier und Live-Musik den Tag ausklingen.



#occupeeadmiralbrücke gegen Gentrifizierung

Einige Gentrifizierungsgegner haben deshalb Anfang der Woche eine Veranstaltung bei Facebook erstellt: "Das große Admiralbrücke-Anpinkeln!". Sie wollen am 20. April zwischen 22.30 und 1.30 Uhr auf der Brücke Wasser lassen, so viel die Blasen hergeben. In ihrer Begründung auf der Seite heißt es: "Kennt ihr den Moment, wenn ihr über die Admiralbrücke lauft, hippe Menschen auf dem Boden sitzen, schlechte Singer-Songwriter (die ihren Vor- und Nachnamen als Künstlernamen benutzen) Gitarre spielen und alle sich darauf feiern, wie "amazing" Berlin ist? Wäre dieser Moment nicht viel schöner, wenn ihr wüsstet, dass am Abend zuvor 200 Menschen, leicht angetrunken, alles vollgepinkelt haben?" Die Aufforderung, sich kollektiv zu entleeren, gilt für alle Interessierten und vor allem für diejenigen, die den Slogan von Veranstaltungsorganisator "entellegent" unterschreiben würden: "Gentrifizierung pisst uns an, am 20. April pissen wir zurück!" Die Veranstaltung ist mit dem Hashtag #occupeeadmiralbrücke versehen. Als Tipp für alle Beteiligten heißt es weiter: "Trinkt ordentlich Bier vorher! Der Pissmob geht auf Puller-Patrouille!" Bis zum Sonntagnachmittag haben mehr als 230 Facebook-User ihre Teilnahme angekündigt. Mehr als 1.000 zeigen sich interessiert.

Terminwahl Absicht oder Zufall?

Die Reaktionen bei Facebook sind gespalten. Die meisten User lehnen die Aktion konsequent ab. Andere geben aber Tipps, wie man Urin vorher in Flaschen abfüllen könnte - für Menschen, die Schwierigkeiten haben in der Öffentlichkeit zu urinieren. Bislang ist nicht zu erkennen, ob es sich bei der Aktion um Satire handelt oder ob tatsächlich kollektiv auf die Admiralbrücke uriniert werden soll. Ein Rolle in den Kommentaren spielt allerdings auch das Datum, an dem auch Hitlers Geburtstag ist. Die Aufforderung "zurückzupissen" klinge nach dessen Satz "seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen", den er in einer Rede im Reichstag aus Anlass des deutschen Überfalls auf Polen sagte. Mit dem Angriff hatte der Zweite Weltkrieg in Europa begonnen.



Die Admiralbrücke überspannt den Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg. Das Bauwerk wurde 1882 fertiggestellt, in den 1930er-Jahren baulich verstärkt, 1984 saniert und steht seither unter Denkmalschutz. Es verbindet das Fraenkelufer mit dem Planufer.