Schlange stehen fürs Abendessen und Bangen um die begehrten Plätze am Ostsee-Strand: So erinnern sich viele Ostdeutsche an ihren Urlaub in den rund 600 Einrichtungen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Heute hadern die Ferienorte mit dem Erbe. Von Katja Geulen