Angriff in Berlin-Neukölln

Weil er gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri an einer Messerstecherei beteiligt gewesen sein soll, hat die Berliner Polizei einen 27-Jährigen Mann festgenommen. Mit dem Anschlag am Breitscheidplatz soll er aber nichts zu tun haben.

Die Berliner Polizei hat einen mutmaßlichen Kontaktmann des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri festgenommen. Dabei geht es jedoch nicht um den Anschlag am Breitscheidplatz, sondern um eine Messerstecherei im Drogenmilieu.

Der 27-Jährige soll im Juli 2016 gemeinsam mit Amri und einem weiteren Mittäter in einer Shisha-Bar in Berlin-Neukölln mehrere Menschen angegriffen haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Bei dem Zwischenfall war ein Mann durch Messerstiche verletzt worden.