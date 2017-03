Unbekannte haben vermutlich von Häuserdächern in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain Steine auf einen Gruppenwagen der Polizei geworfen. Wie die Polizei mitteilte, demolierten die Angreifer dabei in der Nacht auf Donnerstag drei weitere geparkte Autos. Ein Passant musste sich in Sicherheit bringen. An dem Polizeiwagen entstand ein leichter Blechschaden. Der Streit um besetzte Häuser und die Verdrängung angestammter Bewohner (Gentrifizierung) zieht sich in der Rigaer Straße bereits seit Jahren hin und eskaliert immer wieder.



Ein Polizeihubschrauber entdeckte im Anschluss keine Verdächtigen auf den Häuserdächern. Die Piloten des Hubschraubers wurden jedoch aus einem Auto heraus mit einem Laserpointer geblendet. Die Beamten entdeckten das Auto kurze Zeit später in der Silvio-Meier-Straße und ermittelten drei Insassen im Alter von 21, 33 und 34 Jahren. Der Älteste der drei Männer räumte das Blenden ein und wurde festgenommen. Es wurde niemand verletzt.

Die Berliner Landesbezirksvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kerstin Philipp, teilte mit, dass die Unbekannten schwere Verletzungen oder sogar den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen hätten. Im Jahr 2015 wurden laut Angaben des Senats in ganz Berlin 7060 Polizisten während ihrer Dienstzeit Opfer einer Straftat.