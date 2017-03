Nach der sechsten Flüssigkeits-Attacke auf eine Frau in Berlin sind erste Hinweise bei der Polizei eingegangen. Geprüft wird momentan noch, ob die Frau - wie in vorangegangenen Fällen - von dem Unbekannten mit Batteriesäure angegriffen wurde.

Nachdem erneut eine Frau in Berlin von einem Radfahrer mit einer Flüssigkeit angegriffen worden ist, sind bei der Polizei mehrere Hinweise eingegangen. Die Angaben würden nun geprüft, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Untersucht werde auch noch, ob die Flüssigkeit eine gefährliche Säure war. Über die genaue Zahl der Hinweise und den Inhalt wollte sich die Polizei gegenüber rbb|24 nicht äußern.

In der Nacht zu Dienstag war in Berlin zum sechsten Mal seit Dezember eine Frau von einem Radfahrer mit einer Flüssigkeit bespritzt worden. Die 41-Jährige war laut Polizei in Prenzlauer Berg zu Fuß unterwegs, als ihr der Unbekannte mit dem Rad hinterherfuhr. Nachdem sie sich zu ihm umgedreht hatte, spritzte der Täter eine Flüssigkeit in Richtung ihres Kopfes. Die Frau konnte sich mit einem Schal schützen und blieb unverletzt. Der Radfahrer flüchtete.



Die Polizei sucht in dem Fall von Dienstag nach einem mittelgroßen Mann im Alter von 35 bis 45 Jahren mit kräftiger Statur. Sein Fahrrad soll einen auffälligen Lenker haben. Ob es sich bei den sechs Fällen um denselben Täter handelt, ist noch unklar.