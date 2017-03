Eine Gruppe dunkel gekleideter Menschen hat in der Nacht zu Donnerstag auf Scheiben eines Restaurants in Berlin-Kreuzberg eingeschlagen. Das Lokal liegt in der Reichenberger Straße - direkt neben einer Bäckerei, gegen deren Schließung es Proteste gab.

Eine Gruppe von etwa 15 Menschen hat in der Nacht zum Donnerstag das Restaurant "Vertikal" in Berlin-Kreuzberg attackiert. Die Unbekannten schlugen mit Gegenständen auf die Scheiben des Lokals in der Reichenberger Straße ein, wie die Polizei rbb|24 bestätigte.



Anschließend flüchteten die Täter auf Fahrrädern. In dem Lokal waren zu dem Zeitpunkt drei Mitarbeiter, die unverletzt blieben.