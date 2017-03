Deutsche und polnische Ermittler haben gemeinsam eine Bande von Autodieben zerschlagen. Wie die Polizei in Warschau am Montag mitteilte, wurden sechs Verdächtige aus Polen bereits im Februar in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) festgenommen. Nach weiteren Verdächtigen werde noch gefahndet. An den Ermittlungen waren auch das Berliner Landeskriminalamt und die Berliner Staatsanwaltschaft beteiligt.

Die Bande hatte es vor allem auf Oldtimer und Sportwagen abgesehen. 18 gestohlene Fahrzeuge wurden in Polen sichergestellt. Insgesamt sollen die Autoschieber mindestens 45 Wagen gestohlen und ihnen dann in Polen neue Nummernschilder und Papiere verpasst haben.

Die polnische Polizei geht von einem Gesamtwert der Beute von rund zwei Millionen Euro aus. Nach Einschätzung der deutschen Ermittler könnte sich der Schaden sogar auf bis zu zehn Millionen Euro belaufen.