Marie, Alexander - und sonst so? - Das sind die beliebtesten Vornamen in den Berliner Bezirken

13.03.17 | 16:35 Uhr

Marie und Alexander waren 2016 berlinweit die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Das war auch schon 2015 so. Eine Datenauswertung von rbb|24 zeigt, welche Bezirke mit dem Mainstream gehen - und wo andere Namen zum Zuge kommen. Zum Beispiel Gnat.

Alexander (467) und Marie (695)haben es wieder geschafft. Sie sind die beliebtesten Vornamen von Neugeborenen in Berlin im Jahr 2016. Auf dem zweiten und dritten Platz finden sich bei den Jungen Paul (383) und Elias (371) gegenüber Maximilian und Paul im Vorjahr. Bei den Mädchen bleibt alles wie schon im Jahr davor. Sophie (649) belegt einen sicheren zweiten Platz, Charlotte landet auf Platz drei (495). Dies zeigt eine Auswertung der Daten des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten.

Alexander sechs Mal vorne

Beim Blick auf alle zwölf Berliner Bezirke zeigt sich, dass die Namenspräferenzen durchaus unterschiedlich sind. Besonders originell sind viele Berliner Eltern in ihrer Namenswahl allerdings nicht. Sechs verschiedene Jungennamen haben es in den zwölf Verwaltungseinheiten auf den jeweils ersten Platz geschafft. Alexander führt in sechs Bezirken, wobei der Name in Tempelhof-Schöneberg am häufigsten vergeben wurde (73). Maximilian ist in zwei Bezirken auf dem Spitzenplatz: Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick. Paul, Anton, Emil und Elias führen jeweils in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und Reinickendorf.



Nur drei Mädchennamen Top

Bei den Mädchennamen sind die Unterschiede zwischen den Bezirken noch geringer: Nur drei Namen haben es auf die Spitzenplätze der einzelnen Bezirke geschafft. Marie belegte sieben Mal den ersten Platz und wurde am häufigsten in Pankow vergeben (112), knapp gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (111). Sophie ist in vier Bezirken Spitzenreiter. Am beliebtesten ist der Name in Lichtenberg (70), gefolgt von Mitte (69). Friedrichshain-Kreuzberg tanzt aus der Reihe. Hier wurde der Name Charlotte (69) bei den Mädchen am häufigsten vergeben.



Die meisten unterschiedlichen Namen vergaben Eltern in Mitte (3852), die wenigsten in Marzahn-Hellersdorf (1039). Diese beiden Stadtbezirke haben auch bei einem anderen Ranking den ersten beziehungsweise letzen Platz inne: In Mitte wurden 2769 Namen nur einmal vergeben, zum Beispiel Ulysses, Valdemar oder Thyra. In Marzahn-Hellersdorf gehört zum Beispiel Younis-Omar zu den 738 Kindern, deren Namen im Bezirk nur einmal vergeben wurde. Ebenso mit dabei: Gnat (Mädchenname), Piane und Melody.



Auch die Potsdamer lieben Marie und Alexander

In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam waren im Jahr 2016 die beliebtesten Vornamen ebenfalls Marie und Alexander. Bei den Mädchen folgen die Vornamen Sophie, Charlotte, Johanna und Emilia – bei den Jungen folgen auf Alexander die Namen Paul, Emil, Maximilian und Ben.