Mittlerweile 30 Masernfälle in Berlin

Die Zahl der Masernfälle in Berlin ist weiter gestiegen. In diesem Jahr haben sich inzwischen 30 Menschen nachweislich mit der Krankheit angesteckt, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) hervorgeht. Demnach sei mit weiteren Fällen zu rechnen.

Für die meisten Erkrankungen sorgte das hochansteckende Virus bisher in Reinickendorf mit zwölf Fällen, in Spandau gab es sieben Fälle. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) rief bereits zum Impfen auf. Berlin hat dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge im bundesweiten Vergleich die niedrigste Impfquote. Allerdings waren einige der neu an Masern Erkrankten dem Bericht zufolge geimpft.