Reiner Zufall Auchegal Freitag, 03.03.2017 | 18:19 Uhr

Zitat:

"Inzwischen hat die Agentur das Foto gewechselt: Auf dem neuen Bild stehen Chef und Kolleginnen nebeneinander, die Damen in Blazern, Hosen und knielangen Röcken."



\Ironiemodus an

Richtig so...

...Kleidung gewechselt, Bild in der Werbung gewechselt, proletende Minderheit beglückt.

Aber warum nur so halbherzig. Warum nicht gleich auch Kopftücher aufgesetzt?

\Ironiemodus aus