Poststelle in Berliner Behörde evakuiert - Gefährliches Paket im Bundesfinanzministerium gefunden

15.03.17 | 17:45 Uhr

Ein Paket mit einem explosiven Gemisch ist am Mittwoch beim Bundesfinanzministerium in Berlin eingegangen. Beim Öffnen hätten sich Menschen schwer verletzen können. Das Paket soll an Finanzminister Schäuble adressiert gewesen sein.



Im Berliner Bundesfinanzministerium ist am Mittwochmorgen ein verdächtiges Paket entdeckt worden. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 sagte, enthielt es ein explosives, sogenanntes "Blitzknall"-Gemisch. Dieses wird zur Herstellung von Pyrotechnik verwendet. "Beim Öffnen kann dieses Gemisch einen Menschen erheblich verletzen", sagte die Sprecherin am Nachmittag. Das Paket wurde gegen 9:30 Uhr in der Poststelle des Ministeriums in der Niederkirchnerstraße entdeckt, nahe des Potsdamer Platzes. Nach einem Bericht der Zeitungen "Bild" und "B.Z." war es direkt an den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) adressiert. Das Ministerium äußerte sich auf Nachfrage dazu nicht, die Polizei lehnte dies aus ermittlungstaktischen Gründen ebenfalls ab.

Paket wurde auf Sprengplatz im Grunewald geöffnet

Wie alle eintreffenden Sendungen wurde das Paket zunächst geröntgt. Weil Mitarbeiter dabei verdächtige Drähte im Inneren entdeckten, riefen sie Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts. Diese konnten nach einer ersten Prüfung keine Entwarnung geben. Zuerst wurden die Poststelle und die umliegenden Räume evakuiert, dann brachten die Spezialisten den Gegenstand auf den Sprengplatz im Grunewald. Als sie das Paket dort öffneten, entdeckten sie darin das explosive Blitzknallgemisch. Wer es in das Finanzministerium geschickt hat, ist der Polizei noch nicht bekannt - die Untersuchungen dazu liefen, sagte die Sprecherin rbb|24. Blitzknallgemisch besteht in der Regel aus Kaliumperchlorat und sehr feinem Aluminiumpulver und ist auch in Feuerwerkskörpern enthalten - allerdings nur in geringer Konzentration, weil der Stoff sehr gefährlich ist. Je nach Mischung genügen schon leichte Erschütterungen, um ihn zur Explosion zu bringen.